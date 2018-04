(ANSA) - TRENTO, 9 APR - Uno scialpinista ha perso la vita in un incidente durante un'escursione sul gruppo del Lagorai, in Trentino. L'uomo si trovava sui pendii di Cima Colbricon, quando è scivolato e finito in un canalone. Nella caduta ha riportato ferite mortali. L'allarme è stato lanciato da un amico. La salma è stata localizzata dall'elisoccorso.