Video agenti violenti: questore, non sono più operativi

(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - "Sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi" i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano un giovane fermato dopo un inseguimento. Lo rende noto all'Ansa il questore Antonio De Iesu. Sulla vicenda è in corso un'indagine della Procura. "Stiamo istruendo una procedura disciplinare, che ha i suoi tempi" ha aggiunto il questore. De Iesu subito dopo la diffusione del video annunciò provvedimenti rigorosi.