(ANSA) - WASHINGTON, 9 APR - Facebook ha sospeso dalla propria piattaforma Cubeyou, società basata a New York che analizza dati sui consumatori, mentre indaga sull'ipotesi che abbia raccolto informazioni sotto forma di ricerca accademica in collaborazione con l'università di Cambridge, in un caso che evoca lo scandalo di Cambridge Analytica. "Se rifiutano o non superano il nostro controllo, le loro app saranno bandite da Facebook", ha detto alla Cnbc Ime Archibong, vicepresidente Fb per la partnership nei prodotti.