Pioggia e raffiche di vento a Roma: cadono alberi, ferita una donna, metro allagata

Un albero è finito su un’auto stamattina sulla via del Mare a Roma, ferendo lievemente una donna che era a bordo. E’ accaduto nei pressi del tunnel di Acilia. La donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale. Sul posto la polizia locale. In via Antonio Pacinotti, in zona Portuense, un grosso ramo è caduto danneggiando alcune auto in sosta. Alberi e rami caduti in diverse zone della città a causa del vento e della pioggia. Al Tuscolano è stato chiuso un tratto di via Enea per rami sulla carreggiata. Non solo: pioggia e vento su Roma hanno provocato altri alberi caduti, cornicioni pericolanti e forti disagi.

«Via dei due Ponti temporaneamente chiusa per allagamento tra viale di Tor di Quinto e via Bomarzo nelle due direzioni». si legge in un tweet di Luceverde Roma. In via Leone XIII, altezza piazzetta del Bel Respiro, il traffico è bloccato per un tronco finito sulla carreggiata. Anche a via Antonio Pacinotti, all'altezza del lungotevere Vittorio Gassman, un albero è caduto danneggiando alcuni veicoli in sosta.

Circolazione rallentata a via Marcello Piacentini per alberi sulla strada, così come a via di Boccea, altezza via dell'Arrone, e a viale Pietro De Coubertin. Più di 40 gli interventi dei vigili del fuoco per rami e alberi pericolanti, tegole e cornicioni caduti. Chiusa la stazione Prima Porta sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo. In via della Vittoria a Nettuno si è spezzato un grosso ramo di un platano che ha colpito un'auto in transito. Non ci sono feriti. Via Risorgimento, per caduta di rami chiusa ad Anzio. Altri rami hanno provocato interventi dei vigili del fuoco in tutta la parovincia: a Genzano, un grosso ramo di albero è caduto su una macchina danneggiandola.