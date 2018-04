Leghista al ladro albanese: 'Scusati e torna al tuo paese'

(ANSA) - PAVIA, 9 APR - "Devi chiedere scusa agli italiani che hanno dovuto sborsare oltre 6.500 euro per curarti. Sei venuto in Italia per derubarci, ora devi tornare al tuo Paese". Con queste parole Angelo Ciocca, europarlamentare pavese della Lega, si è rivolto oggi a un ventiseienne albanese ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il giovane nei giorni scorsi si era reso protagonista di un tentativo di rapina in un'abitazione a Casteggio (Pavia), rimanendo ferito dal proprietario dell'abitazione, un camionista di 56 anni, che ora è indagato per eccesso di legittima difesa. Ciocca ha consegnato all'albanese ferito un cartello con la cifra sostenuta in spese sanitarie per curarlo. "Questo signore - commenta l'eurodeputato pavese - delinquente, irregolare, che viene nel nostro Paese per derubarci, dovrebbe ringraziare tutti i cittadini italiani che con grande civiltà lo hanno curato a proprie spese. Non vogliamo delinquenti sul nostro territorio. Chiediamo che venga cambiata la legge sulla legittima difesa".