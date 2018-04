(ANSA) - NEW DELHI, 10 APR - Almeno due soldati indiani sono morti lunedì sera a causa di colpi di armi pesanti e leggere sparati dal lato pachistano della Linea di Controllo (LoC, confine ufficioso indo-pachistano in Kashmir). Lo riferisce la tv Zee News. L'emittente cita imprecisate fonti locali per aggiungere che i due militari, rimasti gravemente feriti nel settore di Sunderbani, sono poi morti una volta ricoverati in ospedale. Da almeno due anni gli episodi di questo genere lungo la LoC si sono ripetuti ed intensificati, con moltissime vittime civili e militari denunciate dalle due parti.