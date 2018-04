(ANSA) - TORINO, 9 APR - Scritte contro Foodora, società di consegna pasti a domicilio, sono comparse davanti all'ingresso del Palagiustizia di Torino. Domani riprenderà in tribunale la causa, la prima in Italia, promossa da sei ex rider licenziati di fatto dall'azienda. "Foodora sfruttatori", "non alla gig economy" sono gli slogan che sono stati tracciati con vernice spray rossa e nera.(ANSA).