(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Una volante della polizia ha fermato questa notte intorno alle 2.45 Javier Napoleon Pareja Gamboa, il 52enne marito di Angela Reyes Coello, trovata morta sabato nella sua abitazione di Certosa con una coltellata al cuore. L'uomo è stato individuato in via delle Fabbriche a Voltri. Aveva tracce di sangue sui vestiti. Secondo quanto appreso avrebbe confessato il delitto con i poliziotti motivando il suo gesto con la gelosia. L'uomo sarà interrogato in Procura dal sostituto procuratore Gabriella Marino. (ANSA).