Terremoto: quattro famiglie evacuate a Pieve Torina

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 10 APR - Quattro famiglie sono state evacuate per i danni (crepe e cedimenti) e i rischi di stabilità interni di altrettanti immobili finora agibili a Pieve Torina (Macerata). Lo riferisce il sindaco Alessandro Gentilucci che sta coordinando le verifiche eseguite da quattro squadre di tecnici comunali e di una dei vigili del fuoco. Una ventina le persone, tra cui bambini, allontanate dalle abitazioni per rischi di crolli interni dopo l'ultima scossa di magnitudo 4.6 delle 5:11. Altre verifiche sono in corso. "Ripiombiamo in una situazione drammatica, riviviamo scene che non avrei mai pensato di rivivere - commenta il primo cittadino che sta valutando dove sistemare le famiglie sgomberate e che non nasconde la preoccupazione per un incubo sisma che "sembra non finire mai". Anche dentro le Sae a Pieve Torina si segnalano cadute di quadri, suppellettili e pensili ma anche qualche scollamento di alcuni divisori interni. Dopo la forte scossa, molti abitanti si sono riversati in strada.