Furgone su anziani: arrestato autista per omicidio stradale

(ANSA) - FIRENZE, 10 APR - E' stato arrestato per omicidio stradale dalla polstrada l'autista del furgone che all'alba ha travolto un gruppo di anziani alla periferia di Massa (Massa Carrara), uccidendo una 74enne che viveva ad Empoli, deceduta sul colpo ed un 81enne di Massa arrivato in gravissime condizioni all'ospedale di Massa (Massa Carrara) e qui poi morto qualche ora dopo. Ferite altre due persone, una delle quali è in in prognosi riservata. Il furgone, secondo quanto appreso, avrebbe colpito in pieno il gruppo che stava attraversando l'Aurelia sulle strisce pedonali. Anche l'autista del mezzo di Pietrasanta (Lucca), è rimasto leggermente ferito nell'incidente ed è stato trasportato all'ospedale Versilia dov'è stato sottoposto ad analisi per l'eventuale presenza di alcol o di sostanze stupefacenti. La polizia sta aspettando gli esiti delle controanalisi per avere conferma dell'assunzione o meno di stupefacenti.