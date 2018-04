Maltempo: Piemonte, allerta gialla e cresce rischio valanghe

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Allerta gialla per il maltempo in Piemonte, su tutta la fascia pre-alpina dalla valle del Po, nel Cuneese, alla Valsesia (Vercelli). La "criticità ordinaria" - con rischio di allagamenti e frane - è indicata nelle previsioni di Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) per le prossime 36 ore. La quota neve nella giornata di domani scenderà fino a 1.100-1.200 metri. In ulteriore aumento il pericolo di valanghe, su tutto l'arco alpino, già oggi a livello "marcato", per le abbondanti nevicate previste in quota. (ANSA).