(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - Gli Stati Uniti hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu di votare alle 15 locali, le 21 in Italia, la bozza di risoluzione per istituire un nuovo meccanismo d'inchiesta indipendente sull'uso di armi chimiche in Siria. Lo riferiscono fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro, secondo cui e' atteso il veto della Russia al documento. Mosca nel frattempo ha preparato una sua bozza di risoluzione rivale, su cui potrebbe chiedere il voto.