Pellegrini altoatesini con lama da Gentiloni

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - Bagno di folla a Roma per i tre lama, partiti lo scorso 20 febbraio con i loro padroni in pellegrinaggio verso la città eterna. Thomas Burger, Thomas Mohr e Walter Mair del Renon e i loro amici a quattro zampe sono stati ricevuti in giornata dal presidente del consiglio Paolo Gentiloni, che è un habitué del Renon, e domani, durante l'udienza in Vaticano, i pellegrini intendono consegnare a papa Francesco una papalina e dei calzini di lana alpaca. I tre lama Buffon, Shaquiri e Tiento hanno suscitato enorme clamore durante la loro passeggiata per le vie e le piazze del centro di Roma. Hanno fatto tappa, tra l'altro, a Campo de' Fiori, nel Ghetto, alla chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio, al Panteon, per poi raggiungere il Colosseo.