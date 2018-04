Boati nel Cilento, aerei caccia superano muro suono

(ANSA) - AGROPOLI (SALERNO), 10 APR - Due boati sono stati avvertiti nettamente, tanto da spingere le persone a riversarsi in strada, intorno alle 16 e 20 di questo pomeriggio nei cieli del Cilento e del Vallo di Diano. Scambiati per esplosioni, i boati in realtà sono stati causati dal volo supersonico di due caccia dell'Aeronautica militare impegnati nell'intercettazione e identificazione di un velivolo che aveva perso il contatto radio con gli enti del controllo dello spazio aereo. L'attività è stata confermata dalla stessa Forza armata, precisando che i due Eurofighter del 36/o Stormo di Gioia del Colle (Bari) hanno intercettato il velivolo in prossimità di Trapani, lo hanno identificato e poi scortato fuori dai confini nazionali. Tanti cittadini avevano temuto che il boato fosse il segno di una scossa tellurica.