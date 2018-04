Due bimbi ricoverati per varicella nel Pavese

Due bambini, di quattro mesi e cinque anni sono stati ricoverati all’ospedale di Voghera (Pavia) per complicazioni derivanti dalla varicella: nessuno dei due era stato sottoposta alla vaccinazione preventiva obbligatoria dal 2017.

La notizia è riportata da 'La Provincia pavesè la quale spiega che i due bambini non sono in pericolo di vita, ma sono tenuti sotto stretta osservazione medica. «Il paziente di cinque anni presenta una paralisi del nervo facciale - ha raccontato al quotidiano Albero Chiara responsabile dei reparti di pediatria degli ospedali di Voghera e Vigevano - quello di quattro mesi sonnolenza e basso livello di reattività. La terapia è basata sul ricorso a farmaci antivirali».