Facebook: in 10 punti difesa di Cambridge Analytica

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Non abbiamo hackerato Facebook, ne' infranto le leggi, non abbiamo influenzato il referendum sulla Brexit, raccogliamo dati solo con il consenso informato, stiamo conducendo una indagine indipendente per dimostrare che non possediamo alcun dato, condivideremo i risultati di questa indagine non appena li riceveremo": è la difesa in 10 punti di Cambridge Analytica, la società accusata dello scandalo privacy che sta agitando Facebook e Mark Zuckerberg, che ieri è stato ascoltato dal Senato Usa. Il documento è stato pubblicato il 9 aprile scorso.