Sventato a Roma il sequestro di un imprenditore

(ANSA) - ROMA, 11 APR - La polizia ha sventato ieri sera il sequestro di un imprenditore romano a scopo di rapina. In manette due romani ed un bosniaco che stavano preparando, armi in mano, il sequestro. L'operazione della Squadra Mobile, in collaborazione degli agenti del commissariato "San Basilio", è scattata nei pressi dello stadio olimpico, dove ieri sera si stava giocando il ritorno di Champions Roma-Barcellona. L'operazione ha portato all'arresto di un 67enne bosniaco, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, un 58enne, anche lui pregiudicato, ed un 50enne, entrambi romani. Il blitz per sventare il sequestro è partito dopo un'attività di pedinamento cominciata in mattinata. Gli agenti hanno braccato i tre rapinatori mentre tentavano di entrare nella villa. Con loro avevano anche del nastro isolante che sarebbe servito, presumibilmente, per immobilizzare la vittima.