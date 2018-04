Due episodi di violenza nel Tarantino, 2 arresti

(ANSA) - TARANTO, 11 APR - Due diversi episodi di violenza contro le donne nel Tarantino, uno a Grottaglie l'altro a Manduria, hanno portato all'arresto di due persone. Già denunciato per stalking, ha minacciato una donna brandendo un crocifisso di legno e poi una matita appuntita con la quale sosteneva di volerla accecare. E' accaduto a Grottaglie, dove i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato e posto ai domiciliari un 76enne per minacce aggravate nei confronti della donna e minacce e resistenza a pubblico ufficiale. A Manduria invece la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti della moglie. E' stata la sorella dell'arrestato ad allertare il 113: suo fratello stava minacciando con una pistola la consorte. All'interno dell'abitazione dell'uomo sono state trovate e sequestrate una pistola, un revolver, un fucile a pompa e un fucile calibro 20 con relative munizioni, regolarmente detenute, nonché tre katane e un grosso pugnale.