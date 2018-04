Autonomia: Fontana, obiettivo è arrivare a tutte le materie

(ANSA) - MILANO, 11 APR - "Le prime 5 senz'altro sono improrogabili, ma io dico che l'autonomia dovrà riguardare tutte le 23 materie. Ma è chiaro che sarà una strada graduale, ma non è una preoccupazione. Da questo referendum non si torna indietro": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso del forum a Milano con i giornalisti dell'ANSA. "Il preaccordo non è che non è sufficiente, è un primo passo - ha aggiunto - ma deve comportare altri passi di avanzamento ed è necessario completare il tutto".