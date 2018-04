Mafia, confiscati beni per 1,2 mln a boss Savinuccio Parisi

(ANSA) - BARI, 11 APR - Il patrimonio del boss barese Savinuccio Parisi è definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato. Il provvedimento di confisca definitiva è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari e riguarda due ville ubicate nel territorio di Torre a Mare, un'auto, due motocicli, cinque cavalli da corsa, orologi di lusso e due rapporti finanziari, per un valore stimato complessivo di oltre 1,2 mln. Il provvedimento di confisca è stato emesso dall'autorità giudiziaria sulla base degli accertamenti del Gico che hanno rilevato "l'assoluta sproporzione tra l'elevato valore dei beni nella disponibilità di Savino Parisi, per la maggior parte intestati a prestanome compiacenti, rispetto ai redditi dichiarati". Il boss era stato arrestato nel dicembre 2009 dalla Gdf per associazione a delinquere di stampo mafioso e per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per quei reati è stato condannato alla pena di 10 anni, per un totale di pene cumulate a 28 anni.