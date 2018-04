(ANSA) - ROMA, 11 APR - Un appello di oltre 400 donne Dem al vertice del partito ("sempre più chiuso" e trincerato "dietro trattative di soli uomini") per tornare a essere protagoniste. A promuoverlo è Francesca Puglisi, già presidente della Commissione contro il femminicidio del Senato. Nel documento, oltre a dire che non ci si può più fidare del gruppo dirigente, e a ribadire l'opposizione alle "pluricandidature di poche" per eleggere "più uomini", si chiede che "le Regioni a guida Pd introducano la doppia preferenza di genere nelle leggi elettorali".