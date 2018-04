Museo Egizio: video 'Padano', Procura chiede archiviazione

(ANSA) - TORINO, 11 APR - La Procura di Torino ha chiesto l'archiviazione per Andrea Crippa, leader dei Giovani Padani che aveva postato su Facebook il video di una falsa telefonata al call center del Museo Egizio per protestare contro l'iniziativa promozionale per i visitatori in lingua araba. Per alcuni mesi l'ente museale aveva deciso di fare pagare un solo biglietto a chi si presentava in coppia. Gli uffici del Museo avevano ricevuto innumerevoli telefonate cariche di insulti e la stessa sorte era toccata al sito web. Il Museo ha presentato un esposto in Procura, a Torino, e il fascicolo è stato affidato al magistrato Enrico Arnaldi di Balme. (ANSA).