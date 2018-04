Euroflora a Nervi, lavoro in punti ristoro ma a residenti

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Camerieri, baristi, lavapiatti, addetti alle pulizie cercasi in vista di Euroflora 2018 a Genova Nervi (21/a - 6/5). Meglio che l'esperienza, nel curriculum, la residenza: a Nervi, il quartiere che ospita la kermesse. Perché nei giorni in cui si svolgerà la manifestazione potrebbe essere complicato, dalle altre zone della città, raggiungere proprio la delegazione del levante. Questa la preoccupazione che ha spinto i responsabili della ristorazione, un consorzio che mette insieme alcune delle più importanti aziende di catering cittadine, a cercare di trovare il più alto numero possibile di collaboratori fra i 'locali'. Non solo. "Anche per coinvolgere il quartiere e non far vivere Euroflora solo come un onere da sopportare", ha detto Alessio Soriani, ad di Svizzera Ricevimenti che insieme a Capurro, Gemi e Welcome fa parte del consorzio incaricato di organizzare il settore food della manifestazione. In ballo ci sono circa 150 posti di lavoro che, anche se temporanei, costituiscono un'opportunità. Per questo la comunicazione privata sulla ricerca di alcune figure professionali, si è trasformata, grazie al tam tam sui social network, in un evento pubblico di selezione per il quale hanno manifestato interesse moltissime persone. "Forse più di quelle che saranno necessarie - precisa Soriani - poi il lavoro a Euroflora non sarà riservato solo agli abitanti di Nervi ma il nostro obbiettivo è organizzare le cose nella maniera migliore per tutti".(ANSA).