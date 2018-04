Siria: Toninelli, Gentiloni riferisca a Camere

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "I toni" di queste ultime ore in Siria "suscitano enormi preoccupazioni", lo "scenario sembra che stia cambiando continuamente", pertanto il capogruppo del M5S Danilo Toninelli chiede che Gentiloni informi in Parlamento "tutte le forze politiche sugli sviluppi in corso".