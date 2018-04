Putin preoccupato, 'prevalga buonsenso'

(ANSA) - MOSCA, 11 APR - "La situazione nel mondo non può non suscitare preoccupazione, sta diventando sempre più caotica, ma la Russia spera che il buonsenso prevalga" e che "il sistema mondiale diventi stabile e prevedibile": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una cerimonia al Cremlino per la consegna delle credenziali dei nuovi ambasciatori, tra cui l'italiano Pasquale Quito Terracciano.