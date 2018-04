(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il presidente della As Roma James Pallotta ha donato 230mila per restaurare la fontana davanti al Pantheon in piazza della Rotonda, dopo che ieri sera per festeggiare la vittoria dei giallorossi sul Barcellona si è tuffato nella fontana dei Leoni di piazza del Popolo trasgredendo il divieto imposto dall'Amministrazione capitolino e prendendosi una multa da 450 euro. "Ringraziamo il presidente Pallotta per la sua generosità - ha detto la sindaca Virginia Raggi al termine dell'incontro con il patron della Roma svoltosi in Campidoglio - dopo il tuffo di ieri ha deciso di compiere un gesto estremamente generoso nei confronti della città e vuole donare 230 mila euro per restaurare la fontana del Pantheon".