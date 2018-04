(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Io non chiedo un parricidio o un tradimento ma dico, e lo dico a Berlusconi, dopo 24 anni è momento di far partire un governo delle nuove generazioni, un governo del cambiamento". Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio a "Porta a Porta", su Raiuno. "Io comprendo che la Lega sia all'interno di una coalizione ma possiamo dirci che questa coalizione è nata solo per il Rosatellum. E' una Lega molto diversa".