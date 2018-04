(ANSA) - ROMA, 11 APR - "L'Italia, come noto, non ha mai preso parte ad attività militari in Siria e ha sempre condannato ogni violazione dei diritti umani e ogni violenza nei confronti della popolazione civile e considera inaccettabile l'uso di armi chimiche da parte del regime siriano". Lo rilevano fonti di governo che sottolineano come, rispetto ad ogni attività in atto in Siria, "l'Italia non sia direttamente coinvolta".