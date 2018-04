(ANSA) - MILANO, 12 APR - Un incendio è divampato stamani all'interno di una ditta a Pregnana Milanese (Milano) e tre Tir (tutti assicurati) sono stati completamente distrutti. Il rogo è scoppiato attorno alle 5 nell'area parcheggio della ditta di autotrasporti "Ventrice società cooperativa Trasporti Italia", le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Due tir erano vuoti, il terzo conteneva materiale chimico presumibilmente di tipo farmaceutico. Si attende l'intervento del personale specializzato dei vigili del fuoco per stabilire se il materiale chimico sversatosi sul piazzale sia inquinante.