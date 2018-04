Maltempo: frane e case evacuate nel Levante ligure

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - Un appartamento sgomberato, due frane che hanno interrotto la viabilità e una fuga di gas è il bilancio della notte di forti piogge in val di Magra (La Spezia). Le importanti infiltrazioni penetrate dal tetto di una abitazione hanno costretto i vigili del fuoco a far sgomberare un appartamento nel comune di Arcola a Romito Magra. Nella stessa zona sono stati segnalati numerosi allagamenti. A Santo Stefano Magra stamani alle 5 due grosse frane si sono staccate sulla via Cisa e in via Martiri della Libertà a Ponzano Magra interrompendo la circolazione. Quest'ultimo smottamento ha coinvolto anche alcuni tubi del metano provocando una grossa perdita di gas. L'assessore regionale alla difesa del suolo, Giacomo Giampedrone, effettuerà un sopralluogo a S. Stefano Magra (La Spezia) nella zona colpita da una frana che ha isolato alcune villette e le relative famiglie. (ANSA).