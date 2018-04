(ANSA) - MOSCA, 12 APR - L'esercito del governo siriano ha preso il pieno controllo della città di Duma detenuta dal gruppo Jaysh al-Islam e ora l'intera Ghuta orientale è sotto il controllo delle forze governative. Lo ha detto il capo del centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria Yuri Yevtushenko. "Si tratta di un evento storico nella storia della Siria", ha dichiarato Yevtushenko. Lo riporta la Tass.