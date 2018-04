Israele: paese ricorda 'Giorno della Shoah'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 APR - Alle 10 in punto (ora locale) è risuonata in Israele la sirena che ricorda nel Giorno della Shoah, i 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti e dai loro alleati. Per due minuti - tanto è durata la sirena - l'intero paese si è fermato per rendere omaggio a quanti sono periti durante lo sterminio. Ovunque si trovassero, nelle scuole, uffici, negozi, basi militari, per strada o in spiaggia, gli israeliani hanno fermato le loro attività e in piedi in silenzio hanno ricordato. Anche le auto e gli autobus si sono bloccati e i passeggeri sono scesi mettendosi sull'attenti. Al suono della sirena sono seguite numerose cerimonie di commemorazione, cominciate già ieri sera con quella principale al Museo della Shoah di Yad Vashem a Gerusalemme a cui hanno preso parte il premier Benyamin Netanyahu e il presidente dello stato Reuven Rivlin e nel corso della quale sono state accese sei Torce in ricordo degli ebrei uccisi.