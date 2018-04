Egitto: dopo due anni e mezzo riprendono voli Mosca-Cairo

(ANSA) - IL CAIRO, 12 APR - Per la prima volta da due anni e mezzo sono ripresi i collegamenti aerei diretti fra i Cairo e Mosca, interrotti dopo l'attentato dinamitardo rivendicato dall'Isis che nell'ottobre 2015 fece precipitare nel Sinai un charter russo Metrojet decollato da Sharm el Sheikh, uccidendo le 224 persone a bordo. Lo riferiscono il sito della compagnia di bandiera Egyptair e l'agenzia Mena. La ripresa, che pone fine al bando russo, era stata annunciata per oggi già a metà del mese scorso dopo lunghi negoziati sfociati a dicembre nella firma di un protocollo di cooperazione di sicurezza fra il Cairo e Mosca. I voli dalla Russia verso le spiagge del Mar Rosso devono ancora riprendere. Il blocco, causato secondo la ricostruzione russa dall'esplosione di un ordigno artigianale a bordo, era stato un duro colpo per il turismo egiziano, importante fonte di reddito per il paese. Il settore era già in crisi in seguito alla primavera araba del 2011.