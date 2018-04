(ANSA) - WASHINGTON, 12 APR - Oltre 300 mila persone si sono impegnate a scendere in piazza negli Usa per una "risposta rapida" nel caso Donald Trump licenzi il procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller, il vice attorney general Rod Rosenstein (da cui dipende) o grazi testimoni chiave dell'inchiesta. Lo riferiscono i promotori del sito 'Moveon', che ha programmato più di 800 cortei in città di ciascuno dei 50 stati americani. I firmatari sono pronti a marciare nel giro di poche ore: alle 17 se Trump fa una mossa prima delle 14, altrimenti alle 12 del giorno successivo. Hanno aderito alla campagna anche organizzazioni come Indivisible e Women's March, entrambe contro l'agenda Trump.