Altro che primavera: dopo la pioggia la neve (oltre i 1.500 m) - Grandinata a Beneceto, guarda le foto

Nella notte il maltempo ha colpito duro al Nord, con piogge battenti nella notte al Nordovest che si sono spostate a Lombardia e Triveneto. Fino alle prime ore della notte la perturbazione ha agito ancora al Nordovest con tanta pioggia e abbondanti nevicate sulle Alpi. Oltre i 2000m in alcune zone si è superato il mezzo metro di fresca sulle Alpi occidentali, ma i fiocchi si sono spinti ben più in basso, fin verso i 1200/1300m. Dopo la breve pausa mattutina nuovi temporali sono giunti dalla Costa Azzurra verso il Nordovest, interessando Liguria, centro-ovest Piemonte e sud della Valle d'Aosta, anche con qualche temporale. Pioggia e temperature basse anche nel Parmense (Nel pomeriggio, grandinata a Beneceto - Guarda le foto)

Le previsioni del tempo nei prossimi giorni? Altro che primavera. Venerdì13 al Nord variabilità con rovesci intermittenti tra Alpi e alte pianure alternati a locali aperture; più soleggiato altrove. Neve dai 1500m. Temperature stabili, massime tra 14 e 18. Al Centro nel complesso poco nuvoloso o a tratti velato, salvo locale variabilità e qualche piovasco al mattino in Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20. Al Sud bel tempo prevalente seppur con cieli spesso offuscati dal transito di velature e stratificazioni alte, più spesse in serata. Temperature stabili, massime tra 16 e 19. Sabato 14 Al Nord sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte, addensamenti più compatti in Piemonte ma senza alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 21. Al Centro cieli offuscati dal transito di velature e strati alti, nubi più compatte in Sardegna con piogge dal pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23, 25 nel Lazio. Al Sud sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte e sottili, del tutto innocue e senza fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 17 e 21. Domenica 15 aprila, l Nord nubi in aumento con piogge in arrivo dal pomeriggio al Nordovest, Lombardia ed Ovest Emilia, in estensione in serata verso Est. Temperature stabili, massime tra 18 e 20. Al Centro nubi e piogge su Sardegna e Toscana, in intensificazione dal pomeriggio e in estensione a Lazio, Umbria e zone interne adriatiche. Temperature in calo, massime tra 16 e 21. Al Sud soleggiato o velato, ma con nubi in intensificazione entro sera su Campania e alta Puglia associate a piovaschi. Temperature stabili, massime tra 18 e 22.