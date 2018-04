(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Se continuasse il gioco delle tattiche politiche e dei veti mentre gli italiani soffrono vuol dire che la richiesta di cambiamento" emersa dalle elezioni del 4 marzo sarebbe "disattesa. Speriamo non sia così per l'Italia, per noi è il valore più grande". Lo dice Matteo Salvini al termine delle consultazioni al Quirinale, leggendo un comunicato congiunto del centrodestra.