(ANSA) - ROMA, 12 APR - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha disposto l'apertura di un'inchiesta interna per accertare il motivo della lentezza delle gare per i lavori stradali, ovvero per riparare le buche. La sindaca vuole verificare perchè sia difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare. "Chi ha sbagliato deve pagare, è finita la pazienza, voglio una risposta da dare ai cittadini. Voglio sapere perché le commissioni non si riuniscono", avrebbe lamentato la sindaca.