(ANSA) - PAOLA (COSENZA), 12 APR - L'ex consigliere regionale Franco La Rupa, di 60 anni, di Amantea, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Paola in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro. La Rupa deve scontare la condanna a tre anni di reclusione inflittagli per il sostegno che avrebbe ricevuto dalla cosca di 'ndrangheta dei Forastefano in occasione delle elezioni regionali del 2005. Per La Rupa é stata disposta inoltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Dopo che gli é stato notificato il provvedimento restrittivo l'ex consigliere regionale é stato condotto in carcere. (ANSA).