(ANSA) - ROMA, 12 APR - "C'è solo una soluzione per sbloccare questo stallo e investe Silvio Berlusconi: deve mettersi di lato e consentire la partenza per un governo di cambiamento. Altrimenti l'unica risposta è che non riteniamo possibile un governo del M5S con Fi". Lo dice Luigi Di Maio al termine delle consultazioni al Quirinale.