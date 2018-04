Moda: made in Italy e solidarietà per caftani Giuliana Cella

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Ricerca dei tessuti e cura dei dettagli per un capo che sarà un must dell'estate, all'insegna del made in Italy ma anche della solidarietà, con una collaborazione che sostiene le donne del Marocco. La stilista Giuliana Cella, considerata la regina dello stile 'international chic', ha presentato a Milano, al Grand Hotel et de Milan, la sua nuova linea di caftani, capi dal sapore orientale ma con riferimenti culturali che questa volta evocano gli estetismi di Fortuny. Ogni capo della collezione 'Kaftani' è un pezzo unico e irripetibile, per la ricerca dei tessuti, quasi tutti disegnati dalla stilista, che spaziano dai lini ricamati, alle sete, al velluto, fino al devorè, e per la cura dei ricami. Giuliana Cella per questa stagione ha scelto di omaggiare il Marocco, sostenendo la giovane stilista Halima Hadir con il suo brand Safira, che nella medina medievale di Fes ha creato un modello imprenditoriale per aiutare le donne, che contribuiscono alla creazione dei capi, a costruirsi un futuro migliore.