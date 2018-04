Siria: Casa Bianca, ancora nessuna decisione definitiva

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Nessuna decisione definitiva e' stata ancora presa sulla Siria: gli Stati Uniti continuano a esaminare le informazioni di intelligence. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, al termine dell'incontro del Consiglio di sicurezza nazionale. Ha poi aggiunto che il presidente Donald Trump parlerà della situazione in Siria nelle prossime ore con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Theresa May. ''Continuiamo a esaminare l'intelligence - ha detto Sanders - e siamo impegnati a dialogare con i nostri partner e alleati''.