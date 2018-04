Rapinato in centro a Firenze, arrestati quattro 17enni

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Quattro 17enni di origine albanese sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri, con l'accusa di aver picchiato e rapinato del cellulare, l'8 aprile scorso in via del Leone a Firenze, un 27enne, provocandogli la frattura dell'orbita oculare. La vittima, residente nella zona, stava tornado a casa quando era stato afferrato da dietro, strattonato e poi colpito da una raffica di pugni al volto da quattro persone che gli avevano portato via il telefono del valore di circa 500 euro.