Minacce a dipendenti Comune per sversare rifiuti,12 indagati

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 13 APR - Minacce per sversare illegalmente rifiuti nell'isola ecologica a Portici (Napoli). La Procura della Repubblica di Napoli ha chiuso le indagini ed emesso dodici informazioni di garanzia nei confronti di altrettante persone che provenendo da altri comuni, avrebbero minacciato dipendenti comunali dell'isola ecologica in via Farina a Portici (Napoli) per poter sversare rifiuti illegalmente. La Procura ha delegato le indagini ad agenti del Niss (Nucleo investigativo sicurezza sociale) della Polizia Municipale di Portici. I dettagli dell'operazione 'l'isola dei rifiuti' saranno resi noti in una conferenza stampa alle 12.00 al comando di Polizia Municipale in via Campitelli. (ANSA).