Maltempo: Coldiretti, livello Po salito di 2 metri in 24 ore

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Il livello idrometrico del fiume Po "è salito di circa 2 metri in sole ventiquattro ore" per effetto delle intense precipitazioni di questi giorni. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti a Piacenza "dal quale si evidenzia come il rapido aumento del livello del principale fiume italiano sia il risultato dell'ondata del maltempo che si è abbattuta con temporali e grandine provocando danni, allagamenti e frane". La situazione più grave nel Pavese "per una grandinata epocale che ha danneggiato almeno il 20% delle coltivazioni di orzo, frumento e foraggi come erba medica e loietto", secondo la prima stima della Coldiretti "con chicchi grandi come nocciole". "Nell'attuale fase stagionale con le piante in piena fioritura e le primizie in campo, la grandine - prosegue la Coldiretti - è l'evento più temuto dagli imprenditori agricoli per la perdita dell'intero raccolto dopo in anno di lavoro".