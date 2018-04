Corbyn accusa May, aspettate ordini da Trump

(ANSA) - LONDRA, 13 APR - Affondo di Jeremy Corbyn sulla Siria contro il governo conservatore della premier Theresa May, accusata dal leader dell'opposizione laburista di "attendere istruzioni da Donald Trump" sull'ipotesi di un attacco militare. La polemica arriva all'indomani della decisione del Consiglio dei Ministri di dare via libera alla premier a coordinarsi con Usa e Francia per agire militarmente in Siria, senza passare per un dibattito parlamentare come invece chiede il Labour. Un via libera basato su quella che il governo di Londra si limita a indicare per ora come la responsabilità "altamente probabile" del "regime di Damasco" dietro il presunto attacco chimico dei giorni scorsi. Ma che non significa ancora che "un'azione bellica sia già stata decisa al momento", precisa oggi il viceministro dei Trasporti, Jo Johnson, fratello di Boris. Corbyn comunque insiste da parte sua nel chiedere cautela, ricordando il precedente dell'Iraq e avvertendo che "più bombe non salveranno vite umane".