(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - Si sono presentati al cantiere edile riscuotere 1500 euro di pizzo che avevano chiesto in precedenza. Ma ad attenderli c'erano però due carabinieri travestiti da operai. In manette a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) sono finiti due uomini, uno di 22 anni e l'altro di 36 anni, ritenute attigue al clan camorristico dei "Piscopo". I due, come hanno accertato i carabinieri, si sono presentati al cantiere chiedendo la somma di 1500. Poi sono ritornati per la riscossione e sono stati bloccati dai militari. I due hanno tentato la fuga a bordo di una vettura. Recuperata e restituita all'avente diritto la somma appena pagata. a seguito di perquisizione i due sono stati trovati in possesso di altri 1.520 euro. I due sono stato condotti nel carcere di Poggioreale.