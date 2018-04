Banche: proroga indagini crac Carife, iscritti salgono a 34

(ANSA) - FERRARA, 13 APR - Sono 34 gli indagati per il crac Cassa di risparmio di Ferrara, inserito nel decreto Salvabanche del 2015 con Banca Marche, Etruria e Carichieti. I nomi sono elencati nell'ultimo atto di proroga indagini della procura di Ferrara per i reati di bancarotta fraudolenta per dissipazione e per distrazione, come riferisce la Nuova Ferrara. Sono accusati gli ex amministratori di Carife che si sono succeduti dal 2007 nella gestione della banca, fino al 2013 quando è stata commissariata da Banca Italia per irregolarità e perdite del patrimonio. E anche tutti coloro che hanno avuto rapporti economici con Carife in questo periodo. Negli atti notificati in questi giorni, ai 25 indagati di cui si era già a conoscenza si sono aggiunti altri 9 nuovi indagati, mentre nelle migliaia di pagine depositate dalla Guardia di finanza di Ferrara alla procura sono state denunciate altrettante 99 persone e per le quali sono in corso verifiche, da qui la necessità di prolungare le indagini fino al novembre prossimo. (ANSA).