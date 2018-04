(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Ho fatto presente alle varie forze politiche la necessità per il nostro Paese di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine delle consultazioni. "Le attese dei nostri concittadini - ha detto il Capo dello Stato - i contrasti nel commercio internazionale, le scadenze importanti e imminenti dell'Ue, l'acuirsi delle tensioni internazionali in aree non lontane dall'Italia, richiedono con urgenza che si sviluppi e si concluda positivamente un confronto tra i partiti per raggiungere quell'obiettivo, quello di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni".