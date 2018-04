(ANSA) - MILANO, 13 APR - Una ventina di militanti del centro sociale 'Il Cantiere' è entrata nel cortile del Palazzo delle Stelline in corso Magenta, a Milano, e ha distribuito volantini per "sensibilizzare l'attenzione dell' opinione pubblica europea sul tema delle occupazioni e degli sgomberi". La scelta è dovuta alla presenza dell'Ufficio di informazione del Parlamento europeo. L'azione è avvenuta alle 11.30 ed è durata pochi minuti. I contestatori si sono fermati al cortile, non sono entrati all'interno del Palazzo.