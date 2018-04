Tangenti: Ordine Medici Milano, ci costituiremo parte civile

(ANSA) - MILANO, 13 APR - "Qualsiasi attività medica fatta ai danni dei pazienti è odiosa e va perseguita in tutte le maniere. L'Ordine di Milano ha sempre chiesto ai Magistrati di potersi costituire parte civile in episodi come questi, perché minano la reputazione dei medici e la fiducia nei confronti dell'intero sistema sanitario. Sicuramente lo farà, anche in questa occasione". E' il commento di Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, in seguito all'arresto di un direttore sanitario e di quattro primari tra gli ospedali Pini e Galeazzi con l'accusa di corruzione. L'Ordine, ha confermato Rossi, sta già decidendo anche per "altri provvedimenti cautelativi a tutela dell'onorabilità della professione. Purtroppo - ha aggiunto - devo lamentare che ad oggi non abbiamo ricevuto ancora nessuna comunicazione ufficiale dalla Procura relativamente ai medici messi agli arresti, che è precondizione necessaria a qualsiasi nostra azione in merito".